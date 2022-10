No quieren ejidatarios tratar con la CONANP

La Paz, Baja California Sur.-Ejidatarios de Comondú, Mulegé y Loreto dijeron sentirse “engañados y utilizados” por el gobierno federal en un intento por declarar la Sierra de la Giganta y Guadalupe como un Area Natural Protegida.

Al hacerse presentes este lunes, en la primera “mañanera” del gobernador Víctor Castro, donde estuvo presente el titular de la Comisión de Areas Naturales Protegidas, Adán Peña Fuentes, los ejidatarios señalaron que la autoridad ambiental los convocó a participar en un estudio para otorgarles estufas ecológicas y para lo cual de les pidió sus identificaciones.

Este no era más que “un estudio maquillado” de dónde sacaron firmas enfocadas a justificar la declaratoria de ANP, para decir que los ejidatarios estaban de acuerdo, acusó Marely Higuera, representante de los manifestantes.

Esta declaratoria que pretende el gobierno federal afectaría, solo en La Purísima a unas 419 familias. “En primera ni cabras podríamos tener, pues es un animal depredador… ni matar una cachora. ¿Esa es la protección que se nos quiere dar? ¿Tanto quieren esas tierras? Que las compren, que se las compren al ejidatario”, exigió.

Marely Higuera aclaró que no se llegó a ningún acuerdo “el Gobernador nos convocó para escucharnos a todos los ejidos, 16 estuvieron presentes”, señaló.

“Él (Gobernador) dijo que no quería saber nada, si nos ejidos no estaban de acuerdo, no se iba a hacer nada, que él no quería preguntas ni respuestas y que nos arregláramos con el titular de CONANP”, lamentó.

Por lo menos, dijo Higuera “lo acordado en el Ejido La Purísima es no recibirlos (a funcionarios de CONANP), en ninguna asamblea pues ellos mienten, confunden, maquillan” advirtió al insistir que el estudio que se hizo, enfocado a sacar la declaratoria estaba “completamente maquillado”.