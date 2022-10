¿Dijo o no dijo?

La Paz, Baja California Sur.- Luego de que el gobernador del Estado desmintiera al dirigente del Movimiento Sindical Cabeño (MSC) quien le reprochó la promesa incumplida de campaña de solucionar las demandas de los trabajadores compensados de la educación, sale a la luz un video donde se ve a Víctor Castro Cosío comprometerse con el gremio y ofrecer regularización de plazas.

Y es que hace apenas unos días, Luis Miguel Ramírez Rivera al manifestarse en las afueras del Congreso estatal acompañado de docentes, lamentó que el ahora gobernador Víctor Castro no cumpliera lo que les ofreció en campaña, es decir la regularización de su situación laboral. “Máxime cuando el gobernador es un maestro”, recalcó el dirigente del MSC.

Al respecto, Castro Cosío, negó lo dicho por Ramírez Rivera al asegurar que nunca se había reunido con el magisterio para hacerles ese ofrecimiento.

“Yo nunca me reuní con los profesores para tratar ese tema, ahí están los testimonios de todas mis reuniones, pero si alguien conoce el sistema educativo y no podía hacer esas promesas. Nadie me va a reclamar eso, porque eso es falso” aseguró.

Pero, los testimonios surgieron en forma de un video que ya circula en redes sociales, y en el cual a pesar de no verse fecha o lugar, se ve y escucha con claridad a Víctor Castro Cosío decir a quienes lo rodean:

“El que trabaja en el segundo B, gana mejor que el que trabaja en el segundo C, hace el mismo trabajo, nada más que uno tiene plaza regularizada y el otro es compensado le llaman; y, como quien dice, la Constitución establece que trabajo igual, salario igual”.

“Lo que estoy proponiendo al magisterio de Baja California Sur y Los Cabos…vamos a iniciar un programa de regularización de plazas, vamos a ordenar todo el escalafón para que los maestros con los que vamos a dialogar y las plazas que tenemos que ir nivelando, organizando, pensando que va a ser un programa de regularización de plazas”, se le escucha ofrecer.

“Para que nadie esté con esas condiciones laborales tan injustas”, insistió.

“Así que llévale esa respuesta a los profesores”, pidió a los presentes, señaló el ahora gobernador, Víctor Castro Cosío.