Ya no aguantan abogados al secretario de Acuerdos, Benjamín de la Rosa

Los Cabos, Baja California Sur.- Como una persona “prepotente, grosera y con falta de capacidad para dirigirse en los casos” dentro del Poder Judicial calificaron abogados al secretario de Acuerdos, Benjamín de la Rosa Leal.

“Benjamín de la Rosa, quien es sobrino del ex presidente municipal de Los Cabos, Arturo de la Rosa es una persona que no debería estar dirigiendo los juicios, ni mucho menos estar supliendo al Juez, Sergio Aguilar Navarro, quien por cierto, ya tiene antecedentes de suspensión” señalaron tres abogados quienes coincidieron:

“Pedimos a todos los compañeros abogados que han sido tratados de una manera prepotente por este señor y familiar de políticos panistas, se manifiesten, se pongan en contacto y busquemos los mecanismos para que el juez de nombre Sergio Aguilar deje de poner a Benjamín de la Rosa y haga su trabajo como juez”.

Cuando se les cuestionó sobre el problema con el juzgador señalaron: “el Juez Sergio Aguilar Navarro no se presenta a los casos, deja que el secretario de Acuerdos, Benjamín de la Rosa los lleve, pero, el problema es su manera de actuar durante los juicios. No deja realizar el trabajo de uno como abogado; se porta de manera grosera, altanera y sin la educación necesaria para estar al frente de un juicio”, insistieron.

“En varias ocasiones hemos solicitado hablar con el juez Sergio Aguilar y lo único que nos responde Benjamín de la Rosa es que el juez no tiene tiempo de atendernos. No importa el día, la hora en que se solicite, la respuesta siempre es la misma: no tiene tiempo de atendernos”.

Ya para finalizar, los juristas dijeron que “si el juez sigue sin atendernos o continúa Benjamín de la Rosa con esa actitud, vamos a tomar cartas en el asunto y afrontaremos el tema de otra manera”.