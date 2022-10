Desmiente el Gobernador al dirigente del Movimiento Sindical Cabeño

La Paz, Baja California Sur.- Luego de que el dirigente del Movimiento Sindical Cabeño (MSC), Luis Miguel Ramírez Rivera le recordara al gobernador del Estado, Víctor Castro su promesa de campaña de solucionar el problema y demandas de los trabajadores compensados de la educación, el mandatario negó hacerse reunido con los mentores de esta modalidad laboral por ende no existieron ofrecimientos en ese sentido.

“Yo nunca me reuní con los profesores para tratar ese tema, ahí están los testimonios de todas mis reuniones, pero si alguien conoce el sistema educativo y no podía hacer esas promesas. Nadie me va a reclamar eso, porque eso es falso” aseguró el mandatario al desmentir al dirigente del MSC quien junto al representante de Expresión Magisterial y decenas de trabajadores se hicieron presentes en la sesión de Congreso de este jueves.

“Lo que sí es cierto es que el Gobierno del Estado no tiene capacidad para crear las plazas que se ocupan. Yo estoy a lado de ellos, desde siempre”.

Sin embargo adelantó: “Ya buscamos, ya estamos buscando. Ya vamos a platicar con el Presidente si es necesario, a ver si se hace un programa de regularización como se ha hecho en Oaxaca y en otros estados, tienen mucha razón mis compañeros, mucha razón”, agregó.

“Nomás lo otro no, no podría hacer una promesa de éstas”, concluyó.