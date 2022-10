Desde el INVI boicotean el mitin de Fernández Noroña

La Paz, Baja California Sur.- Vecinos de colonias alrededor de parque Los Mangos aclararon que es Fernanda Villarreal, directora del Instituto de Vivienda (INVI) quien está “boicoteando” el evento que el diputado federal petista, Gerardo Fernández Noroña tiene programado para el domingo en esta capital.

Familias de la colonia donde se encuentra enclavado el parque, vaticinaron que el domingo la asistencia podría no ser la que el PT prevé pues, presuntamente Fernanda Villarreal está “operando” políticamente para que la gente no acuda al acto convocado por el partido del presidenciable legislador federal.

“No es el gobernador, Víctor Castro, quien nos está diciendo que no asistamos al evento del próximo domingo, es la señora del INVI, Fernanda Villarreal. Según, está ofreciendo hasta dinero a las líderes para que la gente no asista; incluso, a otras personas las están amenazando de que el gobierno del Estado no les va a bajar apoyo si asisten a la reunión del PT”, señaló una de las vecinas de la populosa colonia quien agregó:

“La verdad uno ya no sabe, si es el Gobernador o no quien manda los mensajes; esta señora es la que está encargada de nuestro distrito y es con la que estamos en contacto, pero, el profesor Víctor (Castro) no ha dicho nada al respecto”.