Prohibido ir a ver a Fernández Noroña

La Paz, Baja California Sur.- El gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío presuntamente “está presionando” para que la gente no asista al evento organizado por Partido del Trabajo (PT) con motivo de la visita, este fin de semana, del diputado Gerardo Fernández Noroña Baja California Sur, revelaron familias del municipio de La Paz.

“Están tratando de amenazarnos que van a tomar fotografías de la gente que asista al evento del PT, en donde estará el señor Gerardo Fernández Noroña y quien esté en el lugar, ya no van a recibir apoyos de parte del gobierno de Estado”, señalaron familias que viven a los alrededores de Parque Los Mangos, lugar donde se llevará a cabo el mitin del Partido del Trabajo el próximo domingo por la tarde.

“Hay varios líderes de colonias con los que hemos platicado, y según, por indicaciones del gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, nadie tiene permitido asistir al evento o se les van a retirar los diversos apoyos que dan”, aseguró.

“En un principio pensábamos que podíamos ir, pues el evento será en el parque favorito del gobernador, Víctor Castro y la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga; pero, resulta que no es así. Incluso, en varios grupos de Whatsapp ya nos dijeron que no podemos asistir para nada a ese evento, que es un evento del PT, y que en este momento el PT no es aliado”.