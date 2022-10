No fue blanco el saldo de las Fiestas de CSL

Los Cabos, Baja California Sur.- Aunque el delegado de Cabo San Lucas, Raymundo Zamora asegurara que tuvieron “saldo blanco” las fiestas sanluqueñas, el deceso registrado consecuencia de un accidente automovilístico el pasado 16 de octubre sobre la carretera Transpeninsular, lo desmiente.

Las fiestas de Cabo San Lucas que se llevaron a cabo del 14 al 18 de octubre no podrían declararse en “saldo blanco” ya que existió una persona que falleció sobre la carretera Transpeninsular, según información proporcionada a Peninsular Digital.

“El delegado de Cabo San Lucas, Raymundo Zamora está mintiendo en su comunicado y sus declaraciones, ya que hubo un accidente automovilístico sobre la carretera Transpeninsular a la entrada de Cabo San Lucas, en donde una persona perdió la vida” señaló personal de Protección Civil, quien pidió omitir su nombre por posibles represalias.

“A nosotros como personal de la delegación nos sorprendió que se atreviera a declarar saldo blanco cuando no hubo tal. Sabíamos desde el domingo de esta persona que falleció, aunque lo atendió la Guardia Nacional, sabíamos de tal deceso por un aparatoso accidente, que además, todos los sanluqueños supieron de él”.

Se pudo corroborar que en el kilómetro 3 sobre la carretera Cabo San Lucas – San José del Cabo, a las 12:40 ocurrió un accidente tipo choque frontal entre dos vehículos, dejando como saldo dos personas lesionadas, una de ellas, falleció en el hospital.

“La persona que falleció fue trasladada en ambulancia de la Cruz Roja para perder los signos vitales en la clínica del IMSS No.26” fueron las declaraciones de uno de los agentes presentes, quien agregó: “la otra persona que iba conduciendo era de origen extranjero y solamente resultó con lesiones que no tardan más de 15 días en sanar; siendo atendida en el hospital Saint Luke’s”.

“No puede declararse saldo blanco cuando hubo un deceso en la jurisdicción de las fiestas a celebrarse, primero, por respeto a la familia del lugar, en este caso, Cabo San Lucas; y segundo, porque fue un accidente que se dio durante el fin de semana de las fiestas, cuando sabemos que debido a los artistas que vienen, la carretera Transpeninsular se vuelve más concurrida, sobre todo, en la entrada de Cabo San Lucas”.

Ya para finalizar, el agente dijo “es muy común que las autoridades municipales, en este caso, delegacionales quieran presumir saldo blanco, pero, lamentablemente no siempre se puede y menos, si no hubo una buena coordinación entre Protección Civil, Bomberos, Tránsito y Guardia Nacional. No solamente es montar vigilancia en los lugares donde se reúne la gente, también se deben cuidar los alrededores y reforzarlos en esos días de fiesta. En conclusión, no hubo saldo blanco, definitivamente”.