Desmiente INSUDE a atleta paraolímpico

La Paz, Baja California Sur.- El director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte, Gilberto Garciglia Higuera desestimó los señalamientos hechos por el nadador y medallista paraolímpico, Armando Andrade Guillén, quien hace unos días, en redes sociaes, lamentó la falta de apoyo del gobierno de Víctor Castro Cosío.

“El apoyo ahí está”, dijo Garciglia Higuera en conferencia de prensa ofrecida este martes donde mostró comprobantes del apoyo económico y en especie que se les ha dado a los deportistas sudcalifornianos.

“No sé de donde dicen que ha ido mermando, al contrario, ahora tenemos una mayor participación en regionales, macroregionales, nacionales e internacionales”, dijo.

Ahorita hay 135 becados los 12 meses del año, no 25 con 8 meses del año como en épocas anteriores señaló al aclarar que al INSUDE le corresponde el deporte gubernamental, “todo lo es convocado por CONADE, pero no les hemos dicho que no en los eventos federados y asociados”, aseguró.

En cuanto a los señalamientos de Andrade Guillén, el director del INSUDE mostró comprobantes que amparan “transportación aérea, hospedaje y alimentación y uniformes”

“El apoyo ahí está” insistió al asegurar que está “en la mejor disposición de aclarar algunas cosas. Si él (Armando Andrade) tiene alguna duda o inconformidad, que se acerque, pero los documentos ahí están, en tiempo y forma ha sido atendido y apoyado: boletos de avión, trasferencias de hospedaje y alimentación, pago de becas… ha recibido 120 mil pesos en becas”, detalló Garciglia Higuera.

Al referirse a Armando Andrade aclaró que no se acercado “vino el viernes a cobrar su beca. Yo esperaba que se acercara para platicar cuestiones técnicas que hay con sus entrenadores, con su asociación”.

“Hemos trabajado de la mano con ellos, y no estoy molesto ni enojado, qué bueno, es un ejemplo para nuestros niños y jóvenes

“No estamos enojados con nadie, pero que sea veraz lo se comenta y lo que digan”, pidió el titular del deporte en BCS.