Redefinirá el Gobernador su relación comercial con los medios

La Paz, Baja California Sur.- El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío adelantó que evaluará la relación comercial que mantiene con los medios. “No tiene caso, de verdad se los digo (a los reporteros de la fuente) para que el día de mañana no anden quejándose”, advirtió este lunes ante representantes de los medios informativos.

Castro Cosío, consideró que “de momento”, no es necesario un director de Comunicación Social, tras la renuncia del efímero titular quien renunció a solo unos días de haber sido nombrado.

En ese sentido, el mandatario “decidió mantener” el estado de cosas en Comunicación Social, es decir, que continué funcionando acéfala, pero con el mismo personal que ya conoce sus labores y las desempeña adecuadamente.

“…este muchacho tiene más de 15 años ahí, es un hombre callado…ella tiene una experiencia periodística de más de 20 años (refiriéndose a trabajadores de la Dirección de Comunicación Social). Más vale mejorarles a ellos y quitarles a muchos periódicos y medios que no, veo a los mismos siempre. No tiene caso, de verdad se los digo (a los reporteros de la fuente) para que el día de mañana no anden quejándose.

“Para que ponerles un jefe que lo único que hace es estar ahí para ver a quién le paga más, le paga menos o a quién le sube”.