Reaparecen Susana Zatarain y Celestino Atienzo

Los Cabos, Baja California Sur.– “Reaparecieron” los panistas Susana Zatarain y Celestino Atienzo Beltrán en evento del Partido Acción Nacional de Los Cabos, celebrado el fin de semana.

Durante la toma de protesta del nuevo dirigente del PAN en Los Cabos, evento encabezado por la senadora, Guadalupe Saldaña se presentaron la ex síndica, Susana Zatarain y el ex regidor, Celestino Atienzo, a quienes las familias de Los Cabos no les perdonan su voto “en favor” del Trazo Carretero como quedó evidenciado con los comentarios en redes sociales que lo recordaron.

Durante el fin de semana, fueron poco más de cien comentarios y diversos “post” los colocados en redes sociales al respecto de ambos personajes que estuvieron en el gobierno de Arturo de la Rosa en el periodo 2015-2018.

“¿Con qué cara se aparece Susana Zatarain? Ella votó en favor del trazo carretero, ella le hizo muchísimo daño al patrimonio de Los Cabos; ella era la encargada de velar por nuestras playas y resulta que le dio a la iniciativa privada seis playas” señaló la abogada Ana Luisa, militante morenista, quien se dijo sorprendida por la aparición de la ex funcionaria municipal.

Otro comentario, fue el de Carlos Alberto, de oficio comerciante en el centro de Cabo San Lucas, además, ex panista en este municipio: “por ese tipo de acciones es que la gente se está saliendo del PAN, ¿cómo quieren que la gente vote por ellos si están Celestino Atienzo y Susana Zatarain, personajes políticos que durante el gobierno de Arturo de la Rosa le dieron todo a los empresarios y dejaron sin playas al pueblo”.

Hubo quienes señalaron a Celestino Atienzo y solamente preguntaron: “¿Ese señor no es el dueño de transportadoras que le dio su voto al trazo carretero?”.

La ex síndica y el ex regidor en el gobierno de Arturo de la Rosa son recordados por los cabeños por “despojarlos” de 8.5 kilómetros de carretera y seis playas en sesión de Cabildo, en donde dieron su voto “a favor” del Trazo Carretero, en diciembre de 2015.