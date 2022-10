No hay condiciones para un paro magisterial este martes

La Paz, Baja California Sur.- A pesar de que el Movimiento Sindical Cabeño (MSC) había convocado a un paro estatal para este martes, la dirigencia de la Sección III del SNTE aclaró que no existen las condiciones para llevarlo a cabo, sin embargo convocó a la suspensión de labores para el 25 de este mes.

En conferencia de prensa ofrecida este lunes, el dirigente sindical Elmuth Castillo Sandoval, aclaró que el paro convocado por el MSC para este martes, no era viable, pues “no podía haber una fecha definitiva hasta que no se sostuvieran reuniones en todo el estado, hasta no escuchar a toda la estructura sindical”.

En consecuencia, insistió Castillo Sandoval, “el SNTE no ha convocado a ninguna manifestación para este martes 18”, pero si lo hizo, para el 25 de octubre, fecha que ya es del conocimiento de toda la estructura magisterial.

El dirigente explicó que sus demandas son por mejores condiciones médicas del ISSSTE, por mayor justicia laboral para el gremio educativo de BCS, sobre todo para compensados. “Que la federación nos mida con una tablita diferente a los demás estados, sobre todo por las condiciones geográficas y las distancias”, resaltó.