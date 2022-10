Denuncian estudiantes de la UABCS a maestro acosador y misógino

La Paz, Baja California Sur.- Decenas de letreros fueron adheridos la mañana de este lunes a las paredes del edificio del área de humanidades del paceño campus de la UABCS para denunciar casos de violencia y acoso sexual en la máxima casa de estudios estatal.

Los señalamientos son, sobre todo contra de un catedrático de la carrera de humanidades por presuntas prácticas misóginas, discriminatorias y de acoso contra alumnas.

“Basta de cátedras machistas”, “Leer sobre violación no da risa”, “De pedagógico no tiene nada, de machista sí”, “No queremos clases de misoginia”, “Vas a bajarme puntos porque no soy hombre” o “30 años de docencia para 30 minutos de clase”, se leía en los carteles.

Además de pegar en paredes su inconformidad, las alumnas de Lengua y Literatura entregaron una carta a la Coordinación del Departamento de Humanidades y ante la Coordinación para la Igualdad de Género (CIGE), en la cual exigen la destitución del maestro “HS”.

Por su parte, la UABCS en un comunicado da acuse de recibido a la carta-denuncia y señala que la CIGE ya inició el procedimiento respectivo, como marca el protocolo de y que en cuanto tenga un resolutivo, se hará del conocimiento público, además de actuar en consecuencia como marca legislación universitaria.