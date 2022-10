La Paz, Baja California Sur.- El obispo de La Paz, Miguel Angel Alba Díaz advirtió que no dejará de señalar, y aseguró que no pecará de omisión.

A pesar de que digan “el obispo va a hablar otra vez de lo mismo… me vale lo que piensan, no voy a pecar de omisión, no voy a callar ni dejaré de actuar”, advirtió durante la homilía celebrada este domingo en la Catedral de Nuestra Señora de La Paz.

El religioso señaló que algunos de sus feligreses le preguntan: “Señor Obispo, ¿ no le da miedo que le hagan algo? Usted habló de los malos que fueron a Los Planes, ¿no tiene miedo?”

“Pues me lo aguanto”, les responde.

“Ya estoy lo suficientemente viejo como para no tenerle miedo a nada. No dejo viuda, no dejo huérfanos”, agregó el obispo.

“Tenaces, perseverantes y tercos, así quiero yo a los evangelizadores. Oportunos e inoportunos”, pidió a la grey católica.

“La verdad nos hace libre, la libertad no nos hace veraces… si tú te dejas envolver por mis palabras, no vas a ser libre, vas a ser manipulado… aunque yo tengo mis datos”, aclaró.

“Acepta tu verdad”, insistió finalmente.