Los Cabos, Baja California Sur.- Luego de contabilizar los votos que digitalmente emitieron 20 mil usuarios, se dio a conocer los nombres de los 139 nominados a la tercera edición de Culinary Awards Los Cabos.

Chefs y restaurantes de uno de los destinos que, según el 13 por ciento de los visitantes, los atrajo por su oferta gastronómica, competirán por la dorada estatuilla.

Será la firma Crowe México, la que, por tercer año se sume al proyecto como la responsable de velar por la transparencia y legalidad del proceso de los restaurantes nominados, evaluación y sus resultados.

Y los nominados, son:

Experiencia Culinaria: Cabo San Lucas, en Hotel

Aleta, Corazón Cabo Resort; Ardea Steakhouse, Nobu Los Cabos; El Farallón, Waldorf Astoria Pedregal; Hacienda Cocina & Cantina, Hacienda Beach Club; Sur Beach House, Bahía Hotel & Beach House.

Experiencia Culinaria: Cabo San Lucas, en la Ciudad

Bagatelle Los Cabos, Hoja Santa Restaurant, Los Dos Carbones, Nicksan Cabo, Origen.

Experiencia Culinaria: Corredor Turístico en Hotel

Árbol, Las Ventanas al Paraíso; Cocina del Mar, Esperanza Auberge Resorts Collection; Manta, The Cape, Thompson Hotel; Pitahayas, Hacienda del Mar; Suviche, One&Only Palmilla

Experiencia Culinaria: Corredor Turístico en Ciudad

Jazz on the Rocks, Menjurje Bar & kitchen, NAO, Sunset Monalisa, Toro Cabo

Experiencia Culinaria: San José del Cabo, en Hotel

Acre, Cafe des Artistes Los Cabos, JW Marriot Beach Resort & Spa, Candil,Zadún a Ritz-Carlton Reserve; Humo, Zadún, a Ritz-Carlton Reserve; Javier’s, Cabo Azul, Mozza Baja, Costa Palmas.

Experiencia Culinaria: San José del Cabo, en la Ciudad

Chula Vegan Café, La Forchetta, Lumbre, Ruba’s Bakery, Semillon.

Experiencia Culinaria: Todos Santos — Pescadero

Dum, El Mirador Restaurante, La Catrina Cantina, Las Tunas Coffee Shop, Santos Pecados Restaurant & Bar, Tiki Santos Bar

Experiencia en un bar en Cabo San Lucas

La Lupita Taco & Mezcal, Nicksan Cabo, Origen, Pan Di Bacco, Sur Beach House

Experiencia en un bar en Corredor Turístico

Árbol, Las Ventanas al Paraíso; De Cortez, Hacienda del Mar; Jazz on the Rocks,

Menjurje Bar & Kitchen, Pitahayas, Hacienda del Mar.

Experiencia en un bar en San José del Cabo

Javier’s, Cabo Azul; La Forchetta, Latino 8, Mozza Baja, Costa Palmas; Ruba’s Bakery

11 Experiencia en un bar en Todos Santos – Pescadero

Coyote Perdido, Dum, La Catrina Cantina, Santos Pecados Restaurant & Bar, Tiki Santos Bar.

12 Opción para comida / lunch en Cabo San Lucas

Hacienda Cocina & Cailtina, La Lupita Taco & Mezcal, Nicksan Cabo, Pan Di Bacco, Sur Beach House, Bahía Hotel & Beach House.

13 Opción para comida / lunch en Corredor Turístico

Agua, One& Only Palmilla; Cocina del Mar, Esperanza, Auberge Resorts Collection Nicksan Palmilla, Pan Di Bacco, The Ledge, The Cape, Thompson Hotel.

14 Opción para comida / lunch en San José del Cabo

Mozza Baja, Costa Palmas, Doña Pame, Latino 8, Chula Vegan Café, Ruba’s Bakery.

Opción para comida / lunch en Todos Santos – Pescadero

Coyote Perdido, Dum, Jazamango, La Catrina Cantina, Santos Pecados Restaurant & Bar.

16 Opción desayuno y/o cafetería en Cabo San Lucas

Aleta, Corazón Cabo Resort & Spa; Bar Esquina I Bahía Hotel & Beach House, Casasola Café & Brunch, Hoja Santa Restaurant; Sur Beach House, Bahía Hotel & Beach House.

Opción desayuno y/o cafetería en Corredor Turístico

7 Seas, Cabo Surf Hotel; Agua, One&Only Palmilla; Cocina del Mar, Esperanza Auberge Resorts Collection; Comal, Chileno Bay Auberge Resorts Collection; The Ledge, The Cape, Thompson Hotel.

Opción desayuno y/o cafetería en San José del Cabo

Café Doña Nena, Chula Vegan Café, Casa Doña Pame, El Barrio, Zadún, Ritz-Carlton Reserve; Ruba’s Bakery.

Nominados en Premios del Jurado

Restaurante Consolidado

Bar Esquina, Bahía Hotel & Beach House; De Cortez, Hacienda del Mar; Nicksan Cabo, Agua, One&Only Palmilla; Pitahayas, Hacienda del Mar.

Concepto Culinario

Carbón Cabrón, DUM, Café des Artistes, JW Marriot Beach Resort & Spa, El Farallón, Waldorf Astoria Pedregal; Talay I Montage Los Cabos.

Chef del Año

Yvan Mucharraz, Comal, Chileno Bay Auberge Resorts Collection; Thierry Blouet, Café des Artistes, JW Marriot Beach Resort; Alexis Palacios, Cocina del Mar, Esperanza Resort; Rebecca Weitzman, Flora Farms; Poncho Cadena, Carbón Cabrón; Alex Branch, NAO.

Chef Revelación, en Restaurante Nuevo

Aurélien Legeay — DUM, Javier Placencia — Semillon, Mark Narongchai – Talay, Montage Los Cabos; Poncho Cadena — Oystera; Alex Branch – NAO.

Selección de Vinos

Café des Artistes, JW Marriot Beach Resort; Don Manuel’s, Waldorf Astoria Pedregal; Comal, Chileno Bay Auberge Resorts Collection; DUM, Acre f. Manta, The Cape, Thompson Hotel.

Excelencia en el Servicio

Comal, Chileno Bay Auberge Resorts Collection; Don Manuel’s, Waldorf Astoria Pedregal; Carbón Cabrón; Café des Artistes, JW Marriot Beach Resort & Spa; Talay, Montage Los Cabos.

Propuesta Dulce

Café des Artistes, JW Marriot Beach Resort & Spa; Comal, Chileno Bay Auberge Resorts Collection; Agua, One&Only Palmilla; Carbón Cabrón, NAO, La Forchetta.

Restaurante del Año, en Hotel

Café des Artistes, JW Marriot Beach Resort & Spa; Comal, Chileno Bay Auberge Resorts Collection; Cocina del Mar, Esperanza, Auberge Resorts Collection; Marea, Montage Los Cabos; Don Manuel’s, Waldorf Astoria Pedregal.

Restaurante del Año, en la Ciudad

Carbón Cabrón, NAO, Sunset Monalisa, Nicksan Palmilla.

Restaurante del Año, en Todos Santos- Pescadero

DUM, Oystera, Jazamango, Benno – Hotel San Cristóbal Baja.

Restaurante Nuevo

Marea, Montage Los Cabos; Mezcal, Montage Los Cabos; Talay, Montage Los Cabos; Humo, Zadun, Ritz-Carlton Reserve; NAO.