“No amarren navajas” ni polaricen a la sociedad

La Paz, Baja California Sur.- Para el obispo, Miguel Ángel Alba Díaz son los mismos medios de comunicación “quienes amarran navajas y polarizan a la sociedad” con lo que se dice en los sermones dominicales.

“Hay medios de comunicación que ya agarraron la costumbre de venir a misa, no por devoción, ni mucho menos por escuchar el evangelio, sino con el deseo de oír qué digo y amarrar navajas”, lamentó el religioso durante la homilía de este domingo celebrada en la catedral de Nuestra Señora de La Paz.

Así se expresó el jerarca católico justamente a unas horas de que se confirmara que un grupo armado de 30 personas irrumpiera en una boda en una iglesia católica en la comunidad de Los Planes, municipio de La Paz.

Miguel Ángel Alba Díaz quien ratifico sobre el grupo armado en los planes, solamente dijo “el día de ayer sábado, en un templo de Los Planes, un grupo de 30 hombres armados, estaban buscando a una pareja, que afortunadamente no se encontraba en el lugar. Levantaron a una pareja que fue soltada media hora después”.

“En los 21 años que llevo sirviendo a la Diócesis de La Paz nunca había pasado algo así. Se tenían problemas, errores, incluso hasta corrupción, pero esta inseguridad no existía. Por eso, quiero darle las gracias infinitamente, al Procurador, Daniel de la Rosa y al secretario General de Gobierno en el Estado, Homero Davis quienes atendieron mi llamado y se hicieron cargo del asunto”.

Miguel Ángel Alba Díaz al profundizar en el tema de los medios de comunicación insistió: “algunos medios de comunicación están tratando de sembrar pleitos en donde no los hay. Por ejemplo, yo jamás quise atacar a la presidenta de Comondú, incluso, me doy cuenta que tiene razón, la policía municipal no puede contra el crimen organizado; ni tampoco ataqué al alcalde de Los Cabos, cuando hablé de la desigualdad social, solamente estaba citando el ejemplo a un evangelio”.

“Quiero decirles a los medios de comunicación que amarrando navajas hacen daño, dividiendo a una comunidad ya muy polarizada, además de una nación herida y dividida. Por eso quiero decirles a los medios de comunicación que no distraigan a la sociedad con chismes de banqueta, déjense de chismes; ya tenemos suficientes distractores, ustedes enfóquense en lo suyo y no vendan su prensa”.