Convocan a concurso de dibujo infantil

La Paz, Baja California Sur .- El Consejo Estatal de Población (COESPO), invita a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Baja California Sur, a participar en la edición número 29 del Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2022, con el tema “Matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas”, el cual se desarrollará en la etapa estatal, del 6 de octubre al 3 de noviembre.

El concurso que este año se realiza bajo el lema “Pintando un presente y un futuro mejor” tiene 5 categorías: de 6 a 9 años, 10 a 12, 13 a 15, 16 a 19 y de 20 a 24 años de edad, teniendo un ganador por categoría; posteriormente, las 5 personas ganadoras pasarán a la etapa nacional, la cual concluye el 17 de noviembre, fecha límite en que se estarán recibiendo los materiales finales por estado.

Los interesados que podrán consultar las bases, en la página web sgg.bcs.gob.mx o en la red social de Facebook: Secretaría General de Gobierno de BCS deberán elaborar un dibujo en cartulina o papel no mayor a 60 x 45 cm y no menor de 28 x 23 cm, la técnica es libre, no se aceptarán obras digitales, o aquellos que hagan uso de personajes e imágenes de televisión, cine, historietas revistas, logotipos, marcas, emblemas comerciales o políticos; además de precisar sus datos generales, al reverso de la obra o en hoja anexa.

La recepción de trabajos tiene como fecha límite el 3 de noviembre.

La o el ganador por categoría, se hará acreedor a un estímulo económico y un reconocimiento, así como el derecho a participar en la etapa nacional.