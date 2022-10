Siguen los cambios en Atención Ciudadana

Los Cabos, Baja California Sur.- A un año de gobierno, continúan los cambios al interior de Atención Ciudadana que encabeza Dina Araiza, a quien han señalado como una persona “que solo quiere figurar ella, no trabaja en equipo y hostiga a las personas para que seas ella solo la que salga en las fotos y la que entregue todo”.

La tarde de este viernes se confirmó la salida de la coordinadora de Atención Ciudadana en Cabo San Lucas, Tania Leyzaola, removida del cargo para asumir una nueva encomienda dentro del gobierno cabeño, pero, ahora desde la Secretaria Técnica de la delegación de Cabo San Lucas. Quien asume la coordinación de atención ciudadana en Cabo San Lucas es Omar Chong Martínez.

A doce meses de haber asumido la dirección de Atención Ciudadana, Dina Araiza ha tenido a varias personas en el cargo dentro de la coordinación de Cabo San Lucas, ya que Omar Chong es la tercer persona que asume el puesto. En octubre del año 2021, la coordinación de Atención Ciudadana lo asumía Gloria del Carmen Rodríguez, quien meses después, dejaría el cargo sin dar mayores detalles. Tania Leyzaola llegaba al relevo para no continuar más en el puesto la tarde de este viernes.

En entrevista, personal del Ayuntamiento de Los Cabos, habló sobre el comportamiento de la directora de Atención Ciudadana, Dina Araiza, a quien catalogaron como “un problema dentro de la administración de Oscar Leggs Castro”.

“El problema no son las personas que se van, el problema es la directora Dina Araiza, quien a falta de experiencia en un puesto como el de Atención Ciudadana, muestra inmadurez en sus actitudes y la manera en la que se dirige a sus subordinados”, dijeron los empleados municipales.

“Ya van tres personas en doce meses. El alcalde Oscar Leggs deberá verificar de fondo que está pasando en dicha área, que si bien se están entregando apoyos como nunca antes en la historia, Dina Araiza no quiere que nadie más figure dentro de la dependencia, y es ella quien quiere entregar todos los apoyos. Le interesa mucho salir en las fotos entregando algo. Creo que está bien que como directora este al pendiente de todo, pero, no dejar operar administrativamente a sus coordinadoras en Cabo San Lucas, no está bien”, dijeron.

“Hoy, asumió la encomienda Omar Chong, un señor de edad, que sin duda no llevará el mismo ritmo que Dina Araiza, y por supuesto, un señor que no es un peligro que le robe reflectores. Insistimos muchos aquí dentro del Ayuntamiento, el Presidente Municipal debe hablar con Dina Araiza y ubicarla en su papel dentro de la administración y decirle que todas las metas que se propongan se logran si se trabaja en equipo y no de manera individual”.