¿Cuál apoyo al deporte?

La Paz, Baja California Sur.- El medallista paraolímpico Luis Armando Andrade Guillén, reprochó al gobernador del estado, Víctor Castro y el director del Instituto Sudcaliforniano del deporte, Gilberto Garciglia, la precaria situación en la que viven los deportistas sudcalifornianos, y sobre todo el incumplimiento de promesas de campaña del hoy mandatario morenista.

Andrade Guillén quien recién acaba de incorporarse a justas internacionales donde se colocó como primero en su categoría, lamentó que haya tenido que “usar su posición privilegiada en el deporte” para hablar por los deportistas “que no son escuchados y tienen el sueño de lograr sus metas”.

“El deporte tiene todo nuestro respaldo, de manera ordenada y con transparencia”, aseguró Víctor Castro tras anunciar el aumento del presupuesto al Instituto Sudcaliforniano del deporte”, citó Andrade Guillén al mandatario estatal para luego asegurar en una carta abierta publicada en las redes sociales que pronto fue replicada por medios deportivos a nivel nacional:

“Contrario a lo que asegura el Gobernador del Estado Víctor Castro y el director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte, Gilberto Garciglia, los deportistas sudcalifornianos vivimos una realidad distinta a la de sus compromisos de campaña, alberca fría, , instalaciones en deterioro, y hoy, a sólo unos días de mi participación en la serie mundial de natación con sede en Tijuana, Baja California, teniendo problemas con el transporte, hospedaje y alimentación de 3 deportistas y un entrenador”.

“Hoy, a más de 15 años de iniciada mi carrera deportiva tengo la dicha de ser el máximo medallista de juegos paralímpicos de Guadalajara 2011 y medallista Mundial; ganador de 3 premios Estatales del deporte; tengan claro que no busco privilegios, no me interesan; busco y exijo condiciones dignas para representar a mi Estado y a mi País en mi deporte”, agregó.

El medallista externó su tristeza y angustia por que “los años pasen y los deportistas no tengamos las mínimas condiciones y la atención por parte de las autoridades deportivas para representar a nuestro deporte”.

“Los resultados obtenidos en esta competencia y en las siguientes en las que tendré el gusto de representar a mi país, y en las que probablemente viva lo mismo que en esta competencia, no son gracias ni con ayuda de su administración, son a pesar de ustedes; a pesar de su austeridad y lentitud en atender a sus deportistas y entrenadores”.

“Los políticos y los administradores en todos los rubros del Gobierno tienen una tarea que no están cumpliendo y a nadie parece importarle. Ustedes trabajan para nosotros”, concluyó.