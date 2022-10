¿Quieres rentar depa en la CDMX?

CDMX.- Si tu deseo es rentar depa en la CDMX, ya existe un nuevo requisito, el cual se distingue por ser ridículo, así este nuevo invento de la gente.

En redes sociales una imagen está generando controversia pues se trata nada más ni menos que de un anuncio de renta, el cual llama la atención por tener un ridículo requisito que se han inventado.

Y aunque suena irreal, resulta ser que para rentar depa en la CDMX, al parecer el arrendatario no quiere que vivas en él.

‘No hacer home office’, el nuevo ridículo requisito para poder rentar depa en la CDMX

Así es el nuevo y ridículo requisito que se han inventado para poder rentar depa en la CDMX es nada más ni menos que ‘no hacer home office’.

Tal y como lo lees, pues resulta ser que una usuaria de redes sociales subió su peculiar anuncio con este ridículo requisito en donde deja muy en claro qué es lo que no puedes hacer.

Dejando a un lado los populares requisitos como el de no tener mascotas o no hacer fiestas que salen a relucir a la hora de rentar depa en la CDMX.

Aunque sin duda esta arrendataria “se ha volado la barda”, pues busca una roomie mujer para compartir departamento en la Colonia Anzúres muy cercas de Polanco, pero para hacerlo tiene es ridículo requisito que se ha inventado.

Debido a que para ser la roomie de esta mujer está prohibido hacer home office, esto pese a que pide una renta de 7 mil quinientos pesos.

“Indispensable: NO HOME OFFICE. Si es híbrido no hay problema pero que no sea Home Office de 5 días a la semana”.

Requisito mismo que está generando controversia pues en redes sociales ha generado cientos de comentarios los cuales tachan de ridículo este requisito y hasta de inventado porque sí.

“El nuevo requisito para rentar en la ciudad de emequis es: no estar en la casa”, “tiene que ser de broma”, “es como mucho texto para decir ‘quiero una vivir con una novia pero que no sea mi novia’”, fueron algunos de los comentarios.

Sin duda este ridículo requisito ha dado mucho de qué hablar, pese a esto son muchos los que le han augurado a esta mujer que para tener roomie en su depa en la CDMX nadie se peleará por serlo.