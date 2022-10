“Mi policía municipal no va a poder con el crimen organizado” insiste la alcaldesa comundeña

Comondú, Baja California Sur.- Aunque el gobernador Víctor Castro aclaró que se “sacó de contexto” lo dicho hace algunos días por la alcaldesa Iliana Talamantes Higuera en el sentido en que los agentes comundeños “no pueden enfrentar al crimen organizado”, ni es su función, la edil insistió, ahora en cadena nacional, que “la policía municipal no puede enfrentar sola a la delincuencia organizada. Es un problema no solo nacional, mundial”.

Y precisamente así tituló Denise Maerker la entrevista con la alcaldesa comundeña en el programa “Atando Cabos” quien destacó la “transparencia” y franqueza de la edil al reconocer el problema de seguridad en su municipio donde “no pueden contra el narco”.

La alcaldesa comundeño aclaró que “es prioridad la seguridad pública” y que la situación no es tan violenta como hace años.

Pero, al responder a la periodista qué la llevó a esa declaración sobre la situación de la seguridad en el municipio que gobierna, la edil señaló:

“Decir la verdad es políticamente incorrecto, y a veces incomoda”.

“No se puede disfrazar la realidad, no es mi estilo”, añadió.

La munícipe consideró que no se puede negar la realidad que viven los comundeños. “Los policías municipales no tienen las suficientes herramientas de trabajo, vaya aquí faltan patrullas, no hay los suficientes elementos de seguridad pública, Todas las capacitaciones cuestan, incluso armamento, suficiente, sofisticado”,explicó.

Cuando Denise Maerker la cuestionó si la labor de la policía comundeña es “arreglar pequeños problemas o sacar borrachos”, la presidenta municipal respondió:

“Mi policía municipal no va a poder con el crimen organizado” y agregó: “necesitamos la coordinación con todas las fuerzas armadas, solamente así se va a poder, la coordinación. No se puede, la policía municipal por sí sola no puede, honestamente no puede, es un problema a nivel nacional, un problema a nivel mundial, involucra a países, y mi policía de Comondú sola no va a poder”, precisó.

Asimismo, la Alcaldesa comundeña consideró que su comentario había sido politizado, lo que no significa que dejará al municipio “a merced de la delincuencia”.

“…no se puede cambiar una realidad que no se conoce, y una parte es también reconocer nuestras debilidades para poder enfrentarlas. En la conferencia de prensa no me refería dejar a la merced de la delincuencia a nuestro municipio”, insistió.