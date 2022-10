Son 30 los médicos cubanos que prestan servicio en BCS

La Paz, Baja California Sur.– De los 352 médicos cubanos que prestan sus servicios en zonas marginadas del país, 30 se encuentran en Baja California Sur, detalló el director del IMSS, Zoé Robledo.

México espera el 13 de octubre a otros 84 médicos isleños con lo que sumarán 436, añadió.

«Los 352 médicos y médicas especialistas que vienen de Cuba han sido ubicados en 79 municipios de nueve entidades del país.

«La distribución es la siguiente: 92 especialistas que están en Nayarit, en Colima 55, en Campeche 54, en Baja California Sur 30, en Zacatecas 10, en Sonora 17, en Oaxaca 61, en Veracruz siete y en Tlaxcala 26 médicas y médicos especialistas cubanos. El 13 de octubre arribarán 84 más, para llegar a un total de 436», puntualizó Robledo.

Estos médicos “apoyan al gobierno de México para completar la nómina de los centros de salud, clínicas y hospitales de alta marginalidad, a donde los médicos mexicanos se niegan a acudir a prestar servicio”, explicó el funcionario federal.

«Aquí es importante señalar que han sido sobre todo a regiones y en jurisdicciones sanitarias que tienen niveles de alta o muy alta marginación, o en hospitales en donde había vacancias de médicos especialistas que llevaban muchos años”, señaló.

«Había un verdadero velo, no se quería ver que no había médicos y médicas en diferentes turnos, no sólo en los hospitales de los centros de las ciudades, sino sobre todo en estas localidades más apartadas», concluyó Robledo.