Se pronuncia el Senado contra la agresión de Omar Castro a Guadalupe Saldaña

La Paz, Baja California Sur.– La Cámara de Senadores se pronunció en contra de la agresión mediática que en contra de la senadora por BCS, Guadalupe Saldaña profirió hace unos días el jefe del Gabinete de Víctor Castro Cosío, el profesor Omar Castro Cota.

Y es que el morenista, luego de que la senadora criticara los procedimientos y acciones del gobernador Castro Cosío tras el paso del huracán “Kay” por tierras sucalifornianas, la calificó de “francotiradora mercenaria” y “pandillera poseída”.

Esta serie de epítetos orilló a la Senadora panista a interponer denuncia ante el IEEBCS contra Omar Castro Cota por violencia política en razón de género.

Luego de la agresión de Omar Castro, también en Senado se pronunció en un comunicado dirigido al gobernador del estado Víctor Castro que señala:

“Se dirige respetuosamente a usted para efecto de que, por su conducto, se le requiera al ciudadano Jesús Omar Castro Cota se abstenga de proferir afirmaciones como las realizadas el pasado 20 de septiembre del 2022 en la que demeritó e insultó a la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, y se le solicita se realicen las acciones pertinentes para evitar en un futuro se puedan presentar una situación similar como a la que dio motivo a la presente comunicación”, señaló el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta.

Tras recibir el respaldo de sus homólogos, Saldaña Cisneros agradeció al presidente del Senado, el senador Alejandro Armenta, a la mesa directiva, a su grupo parlamentario y a los senadores y senadoras de todos los partidos “que el día de hoy tomaron la palabra para reprobar la publicación que hiciera el jefe de oficina del gobernador, donde insulta y utiliza una serie de adjetivos agresivos hacia mi persona”.

“Esto sienta un precedente, no a la violencia, no a la criminalización y agresión por pensar distinto. Lamento también que no se acepte el error y al contrario las declaraciones que han seguido han sido para denostar. Vivimos en otra década donde “guardar silencio y normalizar la violencia no es, ni debe ser opción, nunca más”, lamentó Saldaña Cisneros en sus redes sociales.