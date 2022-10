Arranca PAN ruta para regresar al poder

CDMX.- Gobernadores, dirigentes nacionales, legisladores y organizaciones de la sociedad civil del PAN abrieron este domingo la ruta para regresar al poder y frenar el poderío de Morena, al advertir que México tiene diversas crisis, alertar de la antesala de una grave crisis económica, acompañada de la inseguridad y planear que sí hay solución para reconstruir al país y recuperar el Estado de derecho.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, desmintió que Acción Nacional pretenda regresar al Ejército Mexicano a los cuarteles para que no ayuden en seguridad pública y precisó que los albiazules buscan fortalecer a los policías civiles a nivel estatal y municipal, para que cuiden a los ciudadanos en las calles, en los parques, mientras los militares ayuden de manera extraordinaria.

Durante la inauguración del foro ciudadano “Cambiemos México. ¡Sí hay de otra!, en el que participarán gobernadores emanados del panismo, así como legisladores federales y diversas organizaciones de la sociedad civil, Marko Cortés afirmó que el gobierno federal falló en las promesas de combatir la pobreza; por el contrario, ahora hay más población en pobreza.

Criticó las deficiencias en los servicios de salud, como la inexistencia de vacunas para la niñez, a lo cual se suma el desabasto de vacunas para procurar la salud de las mujeres embarazadas.

Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, aseguró que México tiene un presidente que miente, que divide a la población, que estigmatiza a los ciudadanos; que ha fallado en políticas públicas como inseguridad, salud; “es un gobierno que destruye instituciones”, como el sistema anticorrupción, el México de la división de poderes; los organismos autónomos y “eso no lo vamos a permitir”.

Añadió que “este presidente no dialoga; llevamos cuatro años de gobierno y no se ha atrevido a dialogar con nosotros. Yo voy a seguir insistiendo, porque sin diálogo no hay democracia y sin democracia todo lo demás es lo de menos”.

Un presidente que se dice demócrata, pero no lo es; “que dice que la Constitución no es la Constitución. Ya no estamos en el México de los derechos de las personas, sino en el México que se gobierna con decretos”, expresó.

Creel destacó que es necesario reconciliar a México y reconstruir a las instituciones que han sido dañadas, así como reestablecer el Estado de derecho, donde la Constitución sea la Constitución y la ley es la ley.

Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, explicó que las decisiones en un gobierno se tienen que tomar entre todos, no por una sola persona; lo fundamental es la gobernanza y dijo que esa fórmula le ha permitido a Yucatán recuperarse después de la pandemia y romper récord en creación de empleos, en crecimiento económico de la entidad; tiene más turistas y se mantiene como la entidad más segura de todo el país, pues la incidencia delictiva bajó 66% en el primer semestre del 2022, respeto del mismo periodo del año pasado.

Explicó que la mejor manera de sacar a la población de la pobreza es el empleo, pero mientras eso ocurre, se aplican programas sociales y eso ha permitido que en Yucatán haya menos personas en pobreza.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, destacó que México “este no es un momento para quedarnos sentados, cruzados de brazos y sin hacer absolutamente nada. No nos hemos dado cuenta de cuán grandes podeos ser. Estoy aquí para llamarlos a todos a ir por el despertar de México”.

Recordó que hace unos años México sufrió una gran devaluación y relató cómo afectó a su familia; el dolor de su familia para salir adelante y “ver muchas veces una alacena vacía” y ese “es el dolor que muchas personas viven en el país, producto de las malas decisiones causadas desde el poder. Hay que abrir los ojos y hay que decirles a los mexicanos que estamos en la víspera de una gran crisis económica en el país y a nivel internacional”.

Consideró que es momento de entender que a esta generación le ha tocado enfrentar grandes retos.

Dijimos ¿régimen autoritario? Y no lo creímos y ahora la Cámara de Diputados dio el primer paso para destruir a nuestro INE, una institución que nos costó mucho tiempo (…) Tenemos que despertar ya. Las catástrofes sólo se superan con gobiernos humanistas”, destacó.