No combate la policía comundeña al crimen organizado

Comondú, Baja California Sur.- Luego de la agresión que policías municipales comundeños sufrieran el fin de semana pasado a manos de sujetos que se encontraban escandalizando en un bar armados con pistolas y rifles de asalto, la alcaldesa Iliana Talamantes Higuera aclaró que la función de los agentes a su cargo, no es la de luchar contra el crimen organizado.

Esas son capacidades con las que los polimunicipales no cuentan, incluso tampoco las fuerzas armadas han podido frenar a la delincuencia organizada, consideró la edil.

Para Talamantes Higuera, los policías municipales están “para atender otros asuntos”.

“Si no puede la Policía Federal, si no puede la Marina, si no puede el Ejército, si no han podido todo este tiempo ¿va a acabar la Policía Municipal de Comondú?, por favor”, señaló.

Por ello, advirtió que pasarán administraciones municipales “por los siglos de los siglos” yu ninguna se enfrascará en una guerra contra un grupo delincuencial.

Finalmente aseguró a sus gobernados “que no tengan miedo, que tengan confianza. Hay seguridad en nuestro municipio Comondú para seguir haciendo nuestra vida normal”.