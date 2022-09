Como burla tomaron muleginos el mensaje de solidaridad de Víctor Castro

La Paz, Baja California Sur.- Como “una burla” consideraron en redes sociales las familias muleginas, el video de solidaridad enviado por el gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío tras las lluvias que cayeron la noche del martes y madrugada del miércoles sobre Santa Rosalía.

A pesar de que el mandatario estatal viajó de La Paz a Comondú y de allí anunció su vuelo con destino a Mulegé para constatar los daños causados por las recientes lluvias, durante un corto video, los cibernautas catalogaron el discurso de Castro Cosío como “burlesco y fuera de lugar”.

Y es que el gobernador Castro Cosío, grabó un video que subió a sus redes sociales, donde da a conocer que estaba a punto de viajar de Comondú a Mulegé. Durante su mensaje, Víctor Castro dijo: “(…) ahora sí, que nos llovió sobre mojado” haciendo alusión de las recientes lluvias y destrozos que hizo el huracán “Kay”.

El comentario anterior, originó “una cascada” de comentarios, por parte de personas que radican en Mulegé, quienes tomaron las palabras del Gobernador como “un comentario de muy mal gusto”.

La cibernauta @letticia1993 comentó: “¿le causa mucha gracia al gobernador la tragedia que estamos viviendo en Mulegé? la verdad que no entiendo a este señor, no entiende que no estamos para bromas”.

El mulegino Arturo Villavicencio lamentó el discurso del jefe del ejecutivo estatal “¿no podía quedarse sin su chiste del día? no estamos aquí para ese tipo de comentarios, necesitamos soluciones y lamentablemente, estamos en manos de usted”.

Por su parte, la alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar dio a conocer que “en compañía de mi equipo de trabajo, Marina y SEDENA, recorrimos colonia Canadá en Santa Rosalía, donde nuevamente las familias lo perdieron todo”.