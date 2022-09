Regresó Julio Cano a las colonias sanluqueñas

Los Cabos, Baja California Sur.– El supuesto abogado, Julio Cano Aguilar ha regresado a las colonias de Cabo San Lucas, con la autorización del gobierno del Estado, que encabeza Víctor Manuel Castro Cosío, para, según señalaron habitantes de periféricas demarcaciones “intentar engañarlos ofreciéndoles regularización de predios”.

Julio Cano, quien fuera denunciado por la joven Carla Daniela Castro, bajo el número de expediente CSL/608/2021/NUC por intentar atropellarla, cuando esté, se encontraba en estado de ebriedad, intenta, advirtieron vecinos de la sanluqueña colonia “engañarlos” y hacerlos víctimas de un fraude.

“Ya lo conocemos a este señor, es un dizque abogado que se dedica a realizar fraudes y aprovecharse de la gente humilde para sacarles unos cuantos miles de pesos, para después irse y desaparecer”, dijo la señora Bertha Olvera, quien aseguró conocer muy bien el pasado de Julio Cano al quien describió como “un vividor, golpeador de mujeres y abogado de medio pelo”.

Doña Bertha Olvera, quien dijo tener muchos años viviendo en Cabo San Lucas advirtió que poseen “una serie de audios donde Cano Aguilar, en nombre del gobierno estatal, encabezado por Víctor Manuel Castro Cosío y el secretario general de gobierno, Homero Davis ofrece regularizar predios que no le corresponden y que ya tienen dueño”.

“Estos terrenos se los vendió el ejido a un particular. Nada tiene que hacer este señor que dice que viene de parte del Gobierno estatal y que el Gobernador es su amigo, aquí, ofreciendo ayuda. Sinceramente, a nosotros no nos importa de quien es amigo, porque nosotros estamos en regla y a tiempo en nuestros pagos con los dueños”.

En el año 2021, Julio Cano fue exhibido mediante un video que circuló en redes sociales, donde se puede apreciar que pretendía golpear a su entonces pareja sentimental en una fiesta, en donde bajo los efectos del alcohol intentó atropellar a la joven Carla Daniela Castro, quien lo denunciara bajo el número de expediente CSL/608/2021/NUC

En información proporcionada por la señora Eynai Rueda aquella noche, dijo que Julio Cano habría golpeado a tres mujeres en esa fiesta “incluyendo mi hija”.

“Sinceramente, no sé cómo este señor no está en la cárcel, no sé cómo el gobierno estatal permite que utilice su nombre para tratar de defraudar a la gente humilde” finalizó Bertha Olvera, vecina de Caribe Bajo.