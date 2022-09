Responde el alcalde Leggs al ex síndico Alejandro Fernández

Los Cabos, Baja California Sur.- El alcalde cabeño, Oscar Leggs Castro respondió, con una carta abierta, los señalamientos hechos por el síndico de la pasada administración, Alejandro Fernández quien aseguró que la XII administración de Armida Castro no solo no heredó deuda, si no que “dejó recursos por más de 270 millones de pesos para el funcionamiento del (actual) XIV ayuntamiento”.

Tras esa aseveración, Alejandro Fernández, el síndico de Armida Castro consideró “preocupante”, la respuesta que dio Leggs Castro al comentarista deportivo David Faitelson, quien en sus redes sociales había cuestionado el uso y destino de los recursos públicos del Ayuntamiento cabeño.

En la carta dirigida a la opinión pública y que inicia con un “nadie por encima de la Ley”, Oscar Leggs Castro advierte que “por única ocasión” daría respuesta a “publicaciones, sin calidad moral” como las que externó el Síndico del XIII Ayuntamiento, Alejandro Fernández.

Leggs Castro le responde que día a día están trabajando para los cabeños, “contracorriente prácticamente”, pues es del conocimiento público “el severo retraso que ha prevalecido en este destino de talla internacional y que ha dejado a miles de familias en condiciones que impiden tengan mejor calidad de vida, ante la falta de vivienda digna, problemas en los servicios básicos”.

Al responder a Alejandro Fernández sobre los 270 millones de pesos que presuntamente quedaron en arcas, Leggs Castro señala que “lo que no aclara el Síndico que más ventas a modo realizó del patrimonio de las y los cabeños, es que también dejaron un listado de deuda a proveedores y que nos ha tocado enfrentar institucionalmente”.

Leggs Castro detalló que al llegar a la responsabilidad en la comuna, “nos encontramos a la llegada con colonias en pésimas condiciones, calles y avenidas sin ser reparadas, basura por todas partes, porque pese a las afectaciones que dejó Olaf, la Administración que salía optó por el incumplimiento de su deber legal y responsabilidad, de limpiar y restablecer incluso los accesos a las comunidades rurales. Se le olvida también a quien hoy se erige como juez, que dejaron áreas básicas del Ayuntamiento en condiciones inoperables, como la de Servicios Públicos”.

Tras refutar lo dicho por el ex síndico, el alcalde cabeño reiteró que “nada ni nadie detendrá el trabajo que estamos realizando; los intereses mezquinos de quienes nada ven por el bien general, sino sólo el personal o de grupo no me atemorizará; redoblaré el paso junto con mi equipo”.

Finalmente, advierte que “no se solapará a nadie” y adelanta que procederán con el cumplimiento de la Ley, “con las denuncias penales en contra de quienes causaron daño al patrimonio de las y los cabeños”.