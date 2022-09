Arranca la “Copa Presidenta” en San Carlos

Comondú, Baja California Sur.- Arrancó, este domingo, en aguas de Puerto San Carlos, el Torneo de Pesca Deportiva “Copa Presidenta” que tiene una bolsa de 75 mil pesos en premios, jackpot de Dorado.

Además, este torneo, cuya salida fue en Playa Punta Palapas dará a los primeros tres lugares en la pesca de atún, el pase al torneo final del serial Fishing In The Five a realizarse en Loreto el próximo año.

La “Copa Presidenta” fue organizada por el Ayuntamiento de Comondú, Fonmar BCS y Comité de pesca deportiva en Puerto San Carlos.