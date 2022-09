Pasa un sábado de KPop en el kiosko del malecón

La Paz, Baja California Sur.- Si eres fan irredento del kpop entonces no podrás perderte el “Love Yourself/Love Myself by Kim Namjoon & Jeon Jungkook» actividad organizada por el Instituto Sudcaliforniano de la Juventud y Borahae by: Army BCS ll dentro del ya tradicional Foro de la Alegría.

Esta actividad se llevará a cabo con motivo del cumpleaños de dos de los integrantes del grupo surcoreano BTS y como parte de la conmemoración del Día de la prevención del suicidio.

La cita es este sábado en punto de las 18 horas en el kiosko del malecón paceño.