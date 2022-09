Solo si es absuelto podrá regresar Juan Pérez Cayetano

La Paz, Baja California Sur.- Para el oficial mayor del Congreso del Estado, Adrián Chávez “existe una posibilidad” de que regrese a su curul el diputado Juan Pérez Cayetano, desaforado este viernes tras un juicio de procedencia donde por unanimidad los legisladores decidieron dejarlo sin inmunidad para que enfrente acusaciones por abuso sexual.

“Por supuesto que existe una posibilidad que regrese al cargo el diputado Juan Pérez Cayetano, esto, siempre y cuando quede absuelto de la parte del proceso jurídico que se le sigue”.

“Si el diputado, Juan Pérez Cayetano no obtiene la absolución no podrá regresar al cargo. Si queda bajo fianza o como sea. El no podrá regresar al cargo si no es bajo una absolución”, insistió el Oficial Mayor del Congreso local.

Para finalizar, Adrián Chávez consideró que fue “un procedimiento complicado, incluso, no existen antecedentes, sobre todo por el tipo de delito que supuestamente cometió el servidor público, en este caso, el diputado Juan Pérez Cayetano”.

“Si existe una inocencia por parte del diputado Juan Pérez Cayetano, entonces que lo demuestre ante las autoridades, ante el juez; y con eso, podrá regresar sin ningún problema”.