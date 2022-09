Piden profesores álbum de estampitas para subir calificación

Los Cabos, Baja California Sur.- Padres de familia del municipio de Los Cabos, denunciaron que docentes en los planteles Colegio de Bachilleres (Cobach) y Escuela Secundaria Técnica 16 exigen a los alumnos presentar “un álbum de futbol completo para darles un punto extra en la materia correspondiente”.

La señora, Ana María, madre de familia del joven Miguel dio a conocer que a su hijo le están exigiendo llevar un álbum de estampitas lleno para poder subir un punto en su calificación final.

“Es increíble que en una escuela pública, le pidan a mi hijo un álbum de futbol completo, es decir llenado con todas las estampas de los futbolistas de Qatar 2022 con tiempo límite para el lunes”.

“Queremos hacer un llamado a las autoridades correspondientes de la SEP en el Estado para que tomen cartas en el asunto, ya que esto no puede pasar, el álbum cuesta alrededor de 2 mil pesos con cien sobres de estampas, que no te garantizan que no vengan repetidas, lo que hace a uno como padre de familia un gasto innecesario”, lamentó.

Pero, el caso de Miguel y sus compañeros que desean subir la calificación en la Técnica 16 en Cabo San Lucas, no es el único, ya que en el Colegio de Bachilleres en Cabo San Lucas está sucediendo lo mismo. Los jóvenes Sahory, Néstor, Sergio y Ana del turno matutino, dieron a conocer que la maestra de Geografía, de nombre Leticia Tinajero “está pidiendo un álbum de estampas de Qatar 2022 completo, para poder subirnos de calificación dos puntos”.

Los jóvenes inconformes argumentaron que no estaban reprobados, pero, querían subir su promedio de siete a nueve, “la maestra Leticia nos dijo que podíamos subir el promedio, incluso, dos puntos en nuestra calificación, si le entregábamos un álbum de estampas de futbol de Qatar 2022 completo o lo más que pudiéramos llenar. Podíamos hacer equipo de cinco compañeros y nos dijo que a los de la tarde también los puso a comprar el álbum, así que a la hora de salida, podemos intercambiar estampitas con los de la tarde, para tratar de completar nuestro álbum y conseguir que nos suban dos puntos”.

Una de las madres de familia de los jóvenes de prepa dijo: “estamos denunciando este actuar, porque lo más lógico es que si quieren que suba de calificación un alumno, pueden realizarle un examen extra de conocimiento de la materia que imparte el profesor, pueden hacerle una revisión de tareas, entrega de trabajos, alguna exposición al frente del grupo, pero ¿llenar un álbum de estampas de futbol? Eso, nada tiene que ver con la materia que imparte la maestra Leticia Tinajero.

“La Secretaría de Educación Pública debe llamar a cuentas al director del plantel Renato, para ver si tiene conocimiento de lo que está haciendo su docente, porque no quiero pensar que el director sea parte de todo esto”, finalizó la madre de familia, quien agregó “deben recordar que el Cobach no es una escuela privada, por lo tanto nuestros hijos no tiene el dinero para gastar en álbum de estampitas que cuesta 2 mil pesos”.