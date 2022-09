Pinta su raya el Gobernador con la alcaldesa de Mulegé

La Paz, Baja California Sur.- Tras la insistencia de la alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio de que se dé una declaratoria de emergencia para el norteño municipio, pues “solo no puede…está compleja la situación”, el gobernador del estado argumentó que no es necesario “cargarle más la mano a la federación” ya que los recursos pueden llegar de manera más rápida y directa para paliar las afectaciones que dejó el huracán Kay.

“…no es correcto que se politicen el esfuerzo que viene haciendo la gente y el Gobierno para resolver los problemas que hay en Mulegé”, aclaró Castro Cosío en conferencia ofrecida este martes para dar a conocer avances en los programas de pavimentación.

“… la gente en Mulegé… allá vamos a ir, pero ya no igual, ya no tiene sentido que vayamos allá para trabajar, que mandemos equipo para que politicen, tocando puertas. Mejor nos organizamos aquí, porque no hay tal tragedia. Nomás se cayó una barda y ya la van a componer. Es normal que un huracán haya destrozos, pero no para generar alarma y mándenos dinero… para qué”, cuestionó el Gobernador.

“Si nos va a mandar (recursos) para arreglar los caminos, si la CFE arregló el sistema, si los generadores de la CONAGUA estuvieron ahí, si la carretera la va a componer la Federación… querernos hacer eso es un exceso, es politiquería”, lamentó.

“Y yo particularmente, como Gobernador del estado, no acepto eso”, sentenció Castro Cosío quien aclaró que se seguirán haciendo cosas por el norteño municipio “porque el pueblo de Mulegé, merece todo nuestro apoyo”

“Ellos ya tuvieron su oportunidad, fueron dos sexenios, dos trienios, dos periodos. A ver ¿qué máquina dejaron, qué dompe dejaron, dónde están?”, preguntó.

“Aquí en la 4T el compromiso es con la gente, no con las politiquerías… ya estuvo bueno”, concluyó el Gobernador.