Martes, día normal de clases

La Paz, Baja California Sur.- Luego de una serie de anuncios contradictorios entre la Secretaría de Educación Pública y el Comité Estatal de Protección Civil que confirmaban o negaban la suspensión de clases para este martes, se confirmó que las actividades educativas se llevarán a cabo de manera normal, excepto en Los Cabos, donde se encuentran en pausa ante la cercanía de la tormenta tropical “Madeline”.

En la reunión vespertina, el Comité Estatal de Protección Civil determinó que las clases se desarrollarán de manera normal este martes, sin embargo, el gobernador, Víctor Castro Cosío aclaró que, de acuerdo a la trayectoria del fenómeno meteorológico, «a más a tardar a las 6 con 15 horas de mañana», se verá si esta determinación se mantiene o se modifica.

“A las 6 y 10 am (de este martes) se tomará la decisión de ir o no a clases o a trabajar y se resolverá este gran dilema para algunos”, insistió Castro Cosío.

“Que una lluvia no sea pretexto para no ir a trabajar… no podemos parar por una lluvia que puede ser normal”, dijo.