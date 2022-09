No asistieron funcionarios a comparecer sobre el caso Balandra

La Paz, Baja Caja California Sur.- Ninguno de los tres funcionarios que había sido “invitado” a informar de las acciones que se llevan a cabo para mitigar los daños causados por el hundimiento del yate Fortius en aguas de Balandra, acudió a la comparecencia con diputados locales, en la sesión de este martes.

Fue el diputado panista Rigoberto Mares Aguilar quien lamentó el desaire de la encargada del Despacho de la Dirección del Área de Protección de Flora y Fauna Balandra, Dilia Rebeca Meza Castro; del subsecretario de Protección Civil de Baja California Sur, Benjamín García, y del secretario de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa al calificar la inasistencia como “una falta de respeto al Poder Legislativo”.

Por ello, Mares Aguilar consideró que la falta de los funcionarios en la reunión a la que fueron convocados “contribuye a la sensación de opacidad y hermetismo que ya existe en el tema del incidente que se suscitó en la playa Balandra”.

“Estamos a 22 días aproximadamente de que se presentó el incendio y hundimiento de la embarcación en el Área Natural Protegida de Balandra y aún los ciudadanos no tienen claridad o al menos no se les ha informado del impacto generado por el lamentable suceso en esta importante área de protección de flora y fauna, ni de las acciones que se están realizando para su restauración y mucho menos, qué se va a hacer para que un incidente tan grave como este no se repita”, insistió el panista.

Mares Aguilar resaltó que “todos los funcionarios públicos están obligados a la rendición de cuentas a la ciudadanía.