Area”pick up” es para recoger

Los Cabos, Baja California Sur.- Personal de la cadena Mega Comercial aclaro que existe una confusión por parte de los conductores sudcalifornianos referente a la zona exclusiva de estacionamiento “Pick Up”.

En entrevista dieron a conocer a los sudcalifornianos que el area en color rosa que dice: “Pick Up” no es para estacionar camionetas tipo Pick Up.

“Creo que existe una confusión con respecto al área solo para recoger, ya que en todos los estacionamientos de la Mega Comercial en el país, se pintó de color rosa un area exclusiva que se puede leer Exclusivo Pick Up, pero las personas tanto en La Paz como en Los Cabos están estacionando las camionetas tipo Pick Up, y no es así, esa área es para Recoger el pedido que hicieron previamente las personas vía internet”, señaló.

“Hacemos un llamado a los sudcalifornianos a no estacionar las camionetas tipo Pick Up en dichas áreas, ya que son reservadas para los clientes que realizaron su compra vía internet, incluso, en el área hay un código QR, para que el cliente pueda interactuar con el personal”.

Sobre si en Baja California Sur es el único caso que se ha dado esta confusión, dijo “no sabemos de otros estados, no tengo el dato si son las únicas personas que se han confundido o no; pero, si es recurrente, incluso se llegan a molestar porque uno les quiere explicar que la palabra Pick Up significa Recoger y se molestan, al grado de decir que ahí dice Pick Up y es para estacionar sus camionetas”