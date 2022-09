Por quedarse dormido en el taxi tuvo que pagar 8 mil pesos

Puebla.- Lo que para uno fue una tragedia, para otro resultó ser su día de suerte y todo por no fijarse bien en las cosas. Un pasajero de Uber hizo un viaje en Puebla y terminó en Veracruz con una deuda de más de 8 mil pesos y todo porque no revisó que era la dirección adecuada de su destino.

A través de la cuenta de TikTok @mundo_didi, se compartió esta historia en la que el conductor contó cómo fue la odisea que inició con un cliente grosero y finalizó con una comida en la playa que disfrutó el chofer.

Resulta que el conductor se encontraba en los bares de Cholula, Puebla, esperando a que le solicitaran un viaje, cuando de pronto la app de Uber le notificó de uno con una distancia máxima de 30 minutos. Algo que aprovechó para obtener dinero, pero también porque había tarifa dinámica que aumentaba el costo hasta tres veces, por lo que su ganancia sería un poco mejor de lo habitual.

El chofer relató que al llegar al lugar vio al joven, quien le dijo si lo podía esperar unos minutos porque estaba convenciendo a su novia de subir al carro. Pasaron algunos minutos y preguntó al cliente si tomaría el viaje, a lo que dijo “para eso te estoy pagando, espérame. Está mi tarjeta, ¿Cuál es el problema?”. Finalmente subió al auto, y estaba molesto. Es aquí cuando comenzó la odisea e infortunio del joven.

“Le digo ‘joven, usted va para…’ y que me interrumpe y me dice ‘¿Qué no sabes leer? ¿no sabes usar la tecnología? Ahí te puse el destino, ¿Cuál es el problema?’Ahí yo dije ‘perfecto, vámonos a Veracruz, no pasa absolutamente nada”, relató el conductor.

Si bien pensó que su cliente se daría cuenta del error, todo cambió cuando de pronto observó que se quedó dormido, por lo que continuó su camino a la dirección. Fue dos horas y media después que despertó el joven y hasta “se le cambió la voz” porque pensó que lo había secuestrado y hasta le cuestionó a dónde lo llevaba, y le suplicó que no le hiciera nada.

El conductor respondió que solo lo llevaba a donde había puesto en su teléfono, y le insistió que revisara su celular, fue en ese momento que se dio cuenta de su error, pero a poca distancia de llegar al lugar marcado. “¿Cuánto me cobras para regresar a puebla?”, le preguntó el cliente, a lo que el conductor solo le respondió que no regresaría porque se quedaría en la playa y es que por ese viaje, Uber hizo un cobro de 8 mil 400 pesos.

El joven tuvo que regresarse como pudo a su casa en Puebla y para que a ti no te pase lo mismo, mejor revisa tu destino por muy enojado o enojada que estés, o si tomaste mucho esa noche, no vaya a ser que termines en otro estado y con una gran deuda.