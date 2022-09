Inicia debate de la Guardia Nacional

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, presentó la iniciativa

CDMX.-La coalición Juntos Hacemos Historia en la Cámara de Diputados, Morena, PT y Verde Ecologista, lograron incluir en la discusión de la sesión ordinaria de este viernes la iniciativa de Guardia Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador y perfilan su aprobación fast track.

La iniciativa de reforma a leyes secundarias para dar el control de la Guardia Nacional a la Sedena, fue adoptada como propuesta de Morena y sus aliados y logró aprobarse sin dificultad la dispensa de trámites y evitar su paso en las comisiones ordinarias de Gobernación y Sedena, presididas por el diputado del PRI y dirigente nacional, Alejandro Moreno y del PAN, Ricardo Villareal.

La presentación de la iniciativa estuvo a cargo del coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, quien aseguró que no reforman el espíritu original de su carácter constitucional. El también presidente de la Junta de Coordinación Política, sostuvo que la propuesta del Ejecutivo federal, es para darle certeza administrativa a los 80 mil elementos de la Guardia Nacional.

“Quiero precisar que estas reformas a leyes no reforman el espíritu original del Constituyente que aprobó en el 2019, marzo, la creación de la Guardia Nacional. Está puntualmente establecido en el 21 constitucional que la Guardia Nacional es un instrumento, una institución policiaca civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y con funciones de coordinación de la estrategia nacional”, manifestó.

En la presentación de mociones de suspensión, los diputados de oposición del PAN, PRD, PRI, y Movimiento Ciudadano, alertaron sobre el rumbo de la militarización del país que representa la iniciativa, ser el resultado de la fallida estrategia de “abrazos, no balazos”, ser una propuesta que contraviene con los derechos humanos y violar el derecho de los legisladores a debatir y analizar el tema en comisiones ordinarias y parlamento abierto.

“Darle un carácter castrense permanente a la Guardia Nacional solo demuestra que el actual gobierno ya se siente rebasado, que no puede sostener su absurdo modelo de “abrazos no balazos”, demuestra que los abrazos no fueron suficientes, mucho menos efectivos para detener la gran ola de violencia”, reprochó el diputado del PRD, Marcelino Castañeda Navarrete.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, llamó a los morenistas y sus aliados “traidores a la Patria” e incluso aseguró que terminarán bajo procesos judiciales como el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

“Donde hoy está García Luna, mañana van a estar ustedes, están condenando a la Guardia Nacional a la Corte Penal Internacional”, amenazó.

A nombre de su bancada, la priista, María de Jesús Aguirre Maldonado, señaló que, aunque el reglamento de la Cámara de Diputados, permite el fast track, el tema de seguridad pública ameritaba su análisis.