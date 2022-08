Se manifestaron jóvenes por Balandra

La Paz, Baja California Sur.– Un grupo de jóvenes se manifestó en el malecón paceño, la tarde de este sábado para exigir transparencia en la información de lo sucedido hace ya casi una semana en la playa Balandra donde un yate se hundió provocando una contingencia ecológica al derramar aceite y combustible en el agua, además del hollín producto del incendio en la nave que surcaba de madrugada la zona protegida.

Además, los jóvenes de Viernes por el Futuro exigieron mayor presupuesto para la vigilancia y protección de la icónica playa paceña.

Los manifestantes quienes colocaron en la estatua del Cristo del Mar, cartulinas y cartones con las leyendas “Exigimos transparencia”, “Balandra no perdona”, “Las playas no son del turismo, son nuestras”, “Es negligencia no accidente”, “Los paceños no olvidamos” y “Si se pudo prevenir no es accidente” cuestionaron el hecho de que a los visitantes locales se le restringe la entrada, pero no a los yates, incluso fuera de horario.

Finalmente, convocaron para una próxima manifestación el domingo 4 de septiembre.