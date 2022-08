“Preocupados” congresistas de EU por los niveles de violencia en México

Congresistas demócratas de Estados Unidos expresaron su preocupación a autoridades mexicanas por los niveles de violencia en algunas regiones del país.

Washington.- Congresistas demócratas de Estados Unidos expresaron su preocupación a autoridades mexicanas por los niveles de violencia en algunas regiones del país y el avance en la militarización de la seguridad pública.

En conferencia de prensa en la embajada norteamericana, el legislador por Illinois, Jesús “Chuy” García, de origen mexicano, dijo que compartió al canciller mexicano, Marcelo Ebrard, estas inquietudes y conocieron las acciones que se implementan en esta materia.

«También hemos venido para conocer por qué razón se está expandiendo el papel de la Guardia Nacional, en lo particular yo he expresado mi preocupación de la militarización de la Guardia Nacional, en pronunciamientos que he hecho anteriormente y también con respecto a preocupaciones que yo tengo respecto a la violación de derechos humanos y la inseguridad que existen para la prensa en México.

«Hemos compartido con los representantes del gobierno esas preocupaciones y vamos a seguir monitoreando y dialogando al respecto”, apuntó.

En ánimo propositivo el diputado señaló que seguirán conversando con representantes del gobierno y de la sociedad civil para tener más claro el panorama.

En tanto, el senador por Connecticut, Chris Murphy, quien viene al frente de este grupo de legisladores junto a la congresista, Cori Bush, reconoció la necesidad de seguir impulsando el trabajo compartido respecto a seguridad para combatir a los grupos que trafican droga hacia Estados Unidos como el fentanilo, pero también armas a México que provocan la violencia.

«El tráfico de armas es un asunto de gran prioridad para los dos países y una buena noticia en este sentido es que en Estados Unidos se ha aprobado una nueva ley sobre todo para prohibir el tráfico federal de armas y controlar mucho más las compras de armas lo cual ayuda a prevenir el tráfico que viene a México y que causa mucha violencia aquí”, dijo.

En el tema migratorio que también fue abordado por la delegación norteamericana y autoridades de México, Murphy admitió que no hay el mejor escenario para sacar adelante una reforma migratoria. Sin embargo, la administración Biden impulsa programas para mejorar las condiciones de los migrantes, particularmente los mexicanos que son fuerza de trabajo en Estados Unidos.

Refirió el hecho de haber condonado deudas a estudiantes de universidades particulares.

Otros asuntos que se abordaron con el canciller contó la congresista por Missouri, Cori Bush son los temas de cadenas productivas.