El Reachichincle, abusivo

Los Cabos, Baja California Sur.- El ex secretario de Turismo, Rubén Reachi Lugo fue citado a declarar por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (PRODET) por una denuncia interpuesta por su personal de limpieza, que lo acusa malos tratos.

La señora de nombre Demetria Ruiz Sánchez dio a conocer a este medio que tiene denunciado al ex funcionario panista, Rubén Reachi desde el pasado 11 de agosto.

Doña Demetria pidió a las autoridades le “hagan justicia con este señor de nombre Rubén Reachi y su esposa Leticia con quienes trabaje un año y ocho meses en su hogar”.

“Mi denuncia es por el maltrato que sufrí en esa casa, ya que a mí me contrataron como personal de trabajo doméstico, pero, lo que viví allí fue muy feo. Yo fui contratada de tiempo completo, es decir, me tenía que quedar a dormir allí; pero, ellos no me permitían a pesar de que estaba todo el tiempo trabajando en esa casa, agarrar una galleta o un pan para comer. La señora Leticia tenía contado todo y cuando faltaba algo, pues reclamaban, pero, no tenía tiempo de salir a comprar mis alimentos”.

La denunciante mujer añadió “mi horario era, de seis de la mañana los días lunes y salía a las dos de la tarde los días sábados; pero, me tenía que ir preparada con mis kilos de tortillas, mi comida y todo lo que pudiera necesitar, porque ni siquiera una cucharada de azúcar para mi café me podían regalar”.

Demetria Ruiz Sánchez dio a conocer que no se presentó Rubén Reachi al citatorio que tenía para este jueves a las 10 de la mañana en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

“Por eso, quiero que todos se enteren para que me apoyen y no continúen las injusticias por parte de este señor”.