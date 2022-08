Arremete líder de colonia contra Alfredo Porras

Los Cabos, Baja California Sur.- Durante la inauguración de la obra de pavimentación en calle Idelfonso Green, en Cabo San Lucas, el líder de colonia, Jorge Oswaldo Barrera arremetió contra el diputado federal petista, Alfredo Porras Domínguez.

El ciudadano molesto, quien fue identificado por los mismos presentes como “panista, gente cercana a Arturo de la Rosa” señaló al legislador federal por no apoyar del todo al gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío.

Entre los presentes, se encontraba la señora Julia María, también líder de colonia en Cabo San Lucas, quien agregó, “es un panista resentido, muy amigo del ex alcalde Arturo de la Rosa. En la administración panista amasó mucho dinero este sujeto de nombre Jorge Oswaldo Barrera”.

“En lugar de criticar a los legisladores del PT, mejor que nos diga dónde están los panistas que dejaron al pueblo sin dinero, sobre todo, al municipio de Los Cabos. ¿Por qué no nos dice dónde está el ex presidente municipal, Arturo de la Rosa? ¿Por qué Jorge Oswaldo ya no es proveedor del ayuntamiento? ¿Por qué está tan resentido de la Cuarta Transformación?”

Julia María agregó “ese mismo personaje, lo contrató Arturo de la Rosa cuando perdió las elecciones del 2011 contra José Antonio Agúndez, y montaron desmanes afuera de las oficinas del INE en ese entonces. No me extrañaría que detrás de los insultos al diputado Porras, esté detrás algún panista o bien, gente de Arturo de la Rosa”.