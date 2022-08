Es el Obispo “un provocador”

La Paz, Baja California Sur.- Como “un provocador” calificó el gobernador Víctor Castro al Obispo de La Paz quien en su homilía de este domingo calificó como “ilusos” a los que aun confían en las promesas de la 4T.

“Eso sí calienta pa´ la gente”, consideró Castro Cosío al terminar, este lunes, el acto de inicio de clases en Instituto Nacional de La Paz.

“Vámonos respetando”, le pidió el mandatario estatal al jerarca católico Miguel Angel Alba Díaz tras dejar en claro que no “va a responder a su provocación”.

“Pero creo que le van a responder miles de ciudadanos a los que no puede insultar en la iglesia”, considero.

“Yo respeto y quiero mucho, pero algo tiene de rabia…no me lo explico, El mismo está marcando una línea medio extraña”, insistió Castro Cosío.

“Lo que si me asombra de él, que es un hombre de causas es provocar este tipo de odios, no viene de la palabra del Señor. No puede un representante de Dios generar una posición de esa naturaleza, de insultar a la gente por su manera de pensar o apoyar un proyecto político, ese es un exceso del señor Obispo, creo que le tiene que pedir disculpas a los miles de ciudadanos”.

“No sé qué filiación política tenga (el Obispo) pero debe tener una, porque insulta a una feligresía que apoya a Morena.

“Le falta al respeto a miles que votaron por nosotros, más de 100 mil”.

Ir a la iglesia “a llevar palabra de mala fe no es bueno para ningún sacerdote”, añadió.

“Es como si aquí yo aprovechara para hablar de pederastas, no me parece que sea aquí lo apropiado, ni irme sobre una religión porque yo profeso otra”.

“Creo que debe medir sus palabras en el próximo sermón y si lo sigue haciendo, pues ya. No tiene lucha”.

“Mis respetos al señor Obispo”, concluyó Castro Cosío.