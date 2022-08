Ricardo Monreal: Soy precandidato, no corcholata

La Paz, Baja California Sur.- Como “el arma secreta” del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así se considera el senador morenista, Ricardo Monreal Avila al hablar de sus aspiraciones rumbo al 2024.

“Soy como el tapado… pero no corcholata”, aclara.

En este proceso sucesorio, que culminará en el 2024 “el presidente ha nombrado a tres personas: Claudia, Adán Augusto y al Canciller, pero yo soy como su arma secreta, soy como el tapado”, reveló el zacatecano, líder del Senado quien arribó la noche del viernes, vía aérea a esta capital.

Monreal Avila participó este sábado en el “Foro Regional Rosa Mexicano”, que se llevó a cabo en el salón del Sindicato de Electricistas en esta capital.

El aspirante a suceder a AMLO estuvo en una “reunión organizada por Ricardo Velázquez con mujeres para ver políticas públicas y plantear cosas nuestras del proyecto de nación”.

Posteriormente, en conferencia de prensa donde estuvo flanqueado por los senadores Lucía Trasviña y Ricardo Velázquez, el aspirante lamentó que Morena esté desarticulado como partido, pero aceptó que el presidente López Obrador es quien tiene los altos niveles de aceptación, sin embargo aseguró que “no está pensando en separarse de Morena”.

“Ya ni me quejo del piso parejo en el partido… insistes y no se hace nada”, agregó al asegurar que “ni me ha tocado la puerta ni he tocado la puerta de otro partido”.

“Me he reunido con dirigentes de todos los partidos, pero de ninguno he recibido ofrecimientos”, aceptó.

En ese sentido, adelantó que “no tiene un plan B”, pero aclaró que su nivel de permanencia en Morena “es la dignidad”.

“Al propio presidente le convendría (su candidatura), soy un hombre prudente, con capacidad de dialogar con todos los sectores”, insistió.

El Senador ya puso las cartas sobre la mesa: “ya decidimos y una vez que se lance la convocatoria, una vez que la ley nos permita, nos vamos a inscribir para suceder al presidente López Obrador, vamos a ganarles a la buena, dentro de Morena, vamos a ganar”, aseguró.