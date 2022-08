Reapareció Armida

La Paz, Baja California Sur.- La ex alcaldesa morenista de Los Cabos y ex candidata a gobernadora por el Verde Ecologista se hizo presente en la visita que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard hizo a tierras sudcalifornianas, y no tardó en arlo a conocer en sus redes sociales.

“Un gusto saludar al compañero canciller Lic. Marcelo Ebrad en su visita a BCS !”, posteó la munícipe cabeña quien dispuso de algunos minutos del tiempo del presidenciable, aunque no aclaró los temas que platicaron.