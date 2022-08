Marcelo Ebrard, de visita en BCS

La Paz, Baja California Sur.– El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon realizó este viernes una visita a La Paz, Baja California Sur, específicamente al laboratorio Earth Ocean a Farms, dedicado al cultivo de totoaba.

“Nos encontramos en Earth Ocean Farms, promoviendo el reconocimiento internacional (Cites) como granja de reproducción de la totoaba, especie cuya pesca ilegal ha puesto en grave riesgo de extinción a la vaquita marina” señaló el Canciller en un tuit.

El funcionario federal realizó su gira por las paceñas instalaciones sin el acompañamiento del gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, quien justificó su ausencia aclarando que las agendas no coincidieron.

Marcelo Ebrard, quien encabeza las preferencias electorales rumbo a la sucesión presidencial del 2024 se le observó este viernes en una embarcación degustando de una variedad de mariscos.

Según, la agenda, el ex jefe de gobierno del Distrito Federal realizará una visita al laboratorio de productores de perlas ubicado en la zona portuaria de Pichilingue.

“Éxito” desea Marcelo a Víctor Castro

“Le deseo mucho éxito, por lo que me he enterado aquí, está haciendo un buen trabajo en su gobierno” dijo el canciller Marcelo Ebrard Casaubón al referirse al gobernador Víctor Castro Cosío quien no fue a recibirlo ni lo acompañó en los eventos programados en su gira por tierras sudpeninsulares.

“Nos dijo (Víctor Castro) que no podía acompañarnos porque se encontraba en Ensenada”, explicó el Secretario de Relaciones Exteriores y presidenciable en escueto comentario acerca de la ausencia del Gobernador.

De manera formal y sin destacar alguna amistad, Marcelo Ebrard dijo “tiene el respaldo de la cancillería con sus respectivos órganos estatales, respetando su ámbito de acción”.

“Le deseo mucho éxito” insistió el presidenciable por Morena, el único de los tres aspirantes a suceder a Andrés Manuel López Obrador que en su visita no ha sido atendido por el gobernador Castro Cosío o la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga.