Aprecia mucho Víctor Castro a Marcelo, pero no se reunirá él

La Paz, Baja California Sur.- A pesar del “mucho aprecio que tiene por don Marcelo”, el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío no recibirá ni acompañará al presidenciable y Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón durante los diferentes eventos que encabezará este viernes en su visita a tierras sudcalifornianas.

Entrevistado al concluir la sesión de la CCCXLV Reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales celebrada en el paceño Centro de Convenciones, Castro Cosío aclaró que este viernes acudirá a un encuentro con cooperativas pesqueras de la Zona Pacífico Norte a celebrarse en Ensenada, Baja California.

“Don Marcelo nos hizo llegar a través de sus colaboradores la invitación para los eventos que habrá hoy (viernes)”, aclaró Castro Cosío.

“Le doy la bienvenida, es un gran compañero, públicamente le mando un abrazo, no lo recibo porque no coincidimos, pero en la próxima yo espero con tiempo me digan para, o cancelo uno o cancelo otro… y en Ensenada son todas las cooperativas de la Pacífico Norte, ya tienen más de dos meses organizando el evento, la reunión con la Gobernadora de allá y nosotros, me parecería un desatino, una descortesía con nuestros compañeros sudcalifornianos allá”, justificó.

“Marcelo tiene toda nuestra consideración”, insistió el mandatario quien agregó que en la reunión con el canciller mexicano estará en su representación, la secretaria de Educación Pública, Alicia Meza Osuna.

“Le mando un abrazo a don Marcelo, lo aprecio mucho”, concluyó el Gobernador.