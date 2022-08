Solo busca confundir y dividir la marcha “por la continuidad laboral”

Mulegé, Baja California Sur.- A casi un mes de huelga, y a unas horas de que se lleve a cabo una segunda marcha “por la continuidad laboral” en las calles de Santa Rosalía, los mineros sindicalizados de El Boleo hicieron un llamado a mantenerse unidos y “no dar un paso atrás” en este movimiento.

En sus redes sociales, el sindicato consideró que el propósito de la denominada “marcha pacífica por la continuidad laboral” convocada para este martes a las 6 y media de la tarde, “no es nada más seguir trabajando, es seguir pisoteando tus derechos aparte de confundir y dividir a los sindicalizados y que desistan de la lucha, para en su momento seguir haciendo lo mismo”.

“Pero ya estamos hartos de que nuestros derechos no sean respetados y de no tener un salario justo, mejores prestaciones y condiciones laborales”, agregaron los mineros de El Boleo.

Asimismo, consideraron que no deberían darse estas marchas pacíficas cuando no son respetados los derechos del trabajador, “y cuando deberíamos ser nosotros los que llenaran las calles principales de color de rojo y no sentarnos a ver quién o quiénes vienen a tratar de quitarnos esa fuerza y poner en duda esa lucha y resistencia que tenemos al exigir nuestros derechos laborales”.

Finalmente agradecieron a casi un mes de huelga, el apoyo recibido de las secciones sindicales hermanas, del Gobierno del estado y de los mismos muleginos que apoyan al movimiento.