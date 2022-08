Cayó Tom Holland en las redes de Los Cabos

Los Cabos, Baja California Sur.- El actor inglés, Tom Holland es otro más de los famosos que cayó en las redes del destino de moda, donde pasa unos días de descanso, en compañía de su hermano Harry.

El histrión de 26 años de edad, quien ha aparecido en seis entregas fílmicas de Spider Man encarnando a Peter Parker, disfruta del sol y aguas de Los Cabos practicando Paddleboarding.

Tom se tomó merecido descanso en el fin de la tierra tras su trabajo en la serie The Crowded Room in New York City donde precisamente su hermano menor Harry le echa la mano en la producción.