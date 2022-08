La Paz, Baja California Sur .- El obispo Miguel Angel Alba Díaz, pidió a los asistentes a la misa celebrada este domingo en la Catedral de Nuestra Señora de La Paz, “rezar por nuestras autoridades”.

Esas autoridades “a veces ignorantes e ineptas, que no saben hacer las cosas, que cometen muchos errores, no porque sean malos, sino porque son ignorantes, ineficientes, ineficaces, buenos para hablar, tienen muy buen discurso”, señaló el jerarca católico en su sermón dominical.

“Pueden tenernos todos los días con la boca abierta, riéndonos… pero ineptos para gobernar”, acusó.

El prelado fustigó a esas autoridades que no han podido solucionar problemas: “Ni en salud, ni en seguridad ni en educación, ni en economía, ni en acabar con la corrupción, ni en acabar con la desigualdad, ni nada”.

“Ineptos, supieron ganarse a un pueblo, pero no supieron gobernarlo, otras autoridades omisas e irresponsables. No les interesa a gente, para nada, no les interesan los problemas actuales, ni los de las generaciones futuras, les interesa su futuro, el futuro de su partido”, lamentó el Obispo.

“Y los vemos riéndose en los cierres de campaña de todos los candidatos de su partido en todos los estados… pero hacia adentro no hay dinero, ni recursos para medicinas, pero para eso si hay recursos, austeridad republicana”, cuestionó.

“Para ellos y todo la corte de lambiscones que los acompaña”.

También, sin decir nombres, se refirió a autoridades “corruptas, aliadas con bandas criminales e incluso tal vez en deuda”, con el crimen organizado, pues tal vez muchas les deban el cargo a esos grupos delictivos que les apoyaron con dinero.

“Recemos por nuestras autoridades”, concluyó Alba Díaz.