Afecta a Víctor Castro una parálisis facial

La Paz, Baja California Sur.- El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío confirmó que el “problema de salud” que le obligó a cancelar compromisos oficiales el pasado martes, se trató de una parálisis facial, cuyas secuelas son evidentes, como se pudo comprobar durante el banderazo de inicio a Operativo Vacacional de Verano 2022 celebrado la mañana de este jueves en el malecón paceño.

Aunque en un principio el subsecretario general de Gobierno, había señalado que fue un caso de conjuntivitis lo que obligó al Gobernador a dejar la reunión de seguridad y a cancelar un encuentro con taxistas el pasado martes, fue el propio mandatario quien hoy confirmó que presenta parálisis del lado derecho del rostro, sin embargo la aclaración no fue necesaria, pues era notoria la mueca en la boca de Castro Cosío durante su intervención en el acto del malecón.

“…con un poco chueca la boca, pero con que no se me enchueque el alma”, arrancó Castro Cosío su intervención. “… ayer casi me matan (pero) hay Gobernador para rato”, aseguró.

Castro Cosío atribuyó su parálisis a dos posibles causas: un golpe de calor, o una infección.

El Gobernador adelantó que no esconderá su afección y seguirá con normalidad su agenda.

De la misma manera comentó que el no esconderá su parálisis por lo que continuará atendiendo eventos: “A mucha gente no le gusta, pero les he dicho yo, no hay que esconder nunca, se escondía a los niños con síndrome de Down, pero hoy no, hoy son razón de vida… lo que importa es lo que carga la gente en el alma, lo demás no tiene caso”, apuntó.